Смотрите, в каком доме купил квартиру Яак Мадисон почти за 200 тысяч евро

Яака Мадисона обвиняют во многих вещах - незаконном присвоении мобильных телефонов и сексуальных домогательствах. Однако на выборах в Европейский парламент в 2019 году Яак Мадисон набрал 22 819 голосов и был избран, пишет Nelli.ee.

Будучи членом Европейского парламента Яак Мадисон назначил своим помощником Каупо Мяннисте, который также является отцом его супруги Мерит Мяннисте. Политик сказал, что Каупо подходящий для этой должности сотрудник и с ним они не являются родственниками, поэтому никакой проблем не видит. Теща и тесть в данном случае не считаются близкими родственниками.

Ни Мадисон, ни Каупо Мяннисте не увидели в этом конфликта интересов.

Певица Мерит Мяннисте является супругой депутата Европарламента Яака Мадисона. В прошлом году сын Яакоб родился в семье пары. Яак рассказал, что познакомился с Мерит во время факельного шествия.