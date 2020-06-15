Оксана Самойлова и Джиган помирились и забрали заявление из суда

Еще в марте Оксана Самойлова заявила, что подает на развод после почти девяти лет брака. Сегодня пара должна была явиться на предварительное заседание в Головинский суд Москвы, но оба проигнорировали визит. Адвокат Самойловой не стал комментировать решение модели об отказе от иска. Но уже известно, что производство по делу прекращено.

Напомним, что история с расставанием возникла не на пустом месте. В феврале Джиган пустился во все тяжкие: злоупотреблял запрещенными веществами, вел себя крайне неадекватно. Выяснилось, что он давно изменяет Оксане.

Осознав, что катится в пропасть, рэпер прошел курс лечения в реабилитационном центре. Теперь он примерный отец и муж. «Мне сделали 90 капельниц только за три недели! Никому не советую попадать в такие трипы. В наркотиках нет ничего, кроме смерти и дна... Родные страшно переживали. Жена меня спасла», — рассказывал о том периоде Джиган.

Оксана была крайне категорична, когда подавала на развод, о прощении даже речи не шло. Своими эмоциями Самойлова делилась в Instagram, на который подписаны более 12 миллионов человек.

«Сейчас я знакомлюсь с собой. Какая я мама, знаю уже восемь лет, какой я была женой — тоже знаю, какой я руководитель, какая дочь для своих родителей, какая сестра для своих братьев — тоже понятно. А кто я не в круговороте дел, детей, работ и забот? Сижу сейчас и пытаюсь почувствовать, что мне нравится, к чему меня тянет, что затрагивает мое сердце. Какое странное и давно забытое чувство! Я не в депрессии и не в запое. Конечно, мне не по себе, но я будто заново вхожу в этот мир. Мир, где я взрослая, самодостаточная и свободная», — писала Самойлова.