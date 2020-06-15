Нарвский замок открывается после ремонта и готовит сюрпризы для гостей! Скорее узнайте, что вас ждет

В результате более двух лет восстановительных работ восточный флигель замка, ранее недоступный никому, кроме сотрудников музея, был приведен в порядок и открыт для посетителей. Теперь наши гости могут также получить доступ к верхней галерее здания конвента, откуда открывается великолепный вид на город Нарву и на Россию. Передвижение по помещениям замка благодаря установленным двум лифтам в здании конвента стало доступно для людей с особыми потребностями / ограниченными возможностями движения. Основной проект работ по реконструкции был подготовлен архитектурным бюро JVR. Работы по реконструкции были выполнены Scandec Ehitus OÜ.

На двух этажах здания конвента будет открыта интерактивная постоянная экспозиция о Нарвской крепости, которая подарит всей семье опыт и радость открытия, и которая заменит постоянную выставку экспонировавшуюся на протяжении последних 30 лет . Визуальное оформление новой постоянной экспозиция было представлено архитектурным бюро Architect 11 в сотрудничестве с концептуальным и дизайнерским агентством Identity.

Реконструкция Нарвского замка и новая постоянная экспозиция являются частью проекта «Открытие Центра открытий пограничной крепости», который стартовал 1 июля 2016 года. Общая стоимость проекта составляет более 4 миллионов евро, из которых 3,54 миллиона евро поступает из Европейского фонда регионального развития.