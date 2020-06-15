Стало известно имя предполагаемой молодой любовницы Ефремова

Устроивший смертельное ДТП в центре Москвы на прошлой неделе актер Михаил Ефремов, предположительно, тайно встречается с 36-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

По информации журналистов НТВ, после аварии женщина сидела в машине актера Сергея Гармаша. Напомним, что после случившегося они вдвоем оказались на месте происшествия, причем Белоусова попала в объективы камер, и было заметно, что она волнуется.

Возможную любовную связь Дарьи и Ефремова подтвердил и охранник дома, в котором живет виновник аварии. «Я неоднократно видел их здесь вместе. Она ездит на белой машине», - сказал охранник в рамках шоу «Ты не поверишь!».

В Сети неоднократно предполагали, что в тот роковой вечер в машине с Ефремовым находилась именно Дарья.

«Мне позвонила актриса Дарья Белоусова, которая рассказала, что с Михаилом Олеговичем большая беда, и я срочно приехал», - говорил после аварии актер Иван Стебунов.

Кроме того, соседи Белоусовой подтвердили, что Ефремов ходил к ней с осени прошлого года.

Сама Дарья предпочитает не афишировать свою личную жизнь - не дает интервью и не участвует в светских тусовках.

Белоусова приходится дочерью актеру «Ленкома» Владимиру Белоусову. Она буквально выросла за театральными кулисами и еще в детстве выходила на сцену в спектаклях вместе с Александром Абдуловым и Людмилой Поргиной.