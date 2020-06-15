Лисовец раскрыл тайну последней встречи с Жанной Фриске незадолго до ее смерти

Певица Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года. На пике славы, когда ей было всего 40 лет. В пятилетнюю годовщину ее друг Влад Лисовец дал откровенное интервью о последней встрече с Жанной. Даже спустя пять лет эти воспоминания дались звездному стилисту очень непросто.

Влад рассказал, как видел Фриске за три месяца до ее ухода. К тому времени она прошла очень тяжелый курс лечения, и на короткое время ее состояние немного улучшилось.

«Вот тогда Жанна решила приехать ко мне в салон, постричься, — говорит Лисовец в интервью «МК» . — Я ей предлагал: «Может, дома? Может, в закрытом пространстве?» Она мне резко ответила: «Нет, не надо».

В салон Фриске привез отец ее ребенка Дмитрий Шепелев. «Я помню, что убрал в салоне звук и попросил всех, кто там был: «Ребята, будет Жанна Фриске. Никаких шушуканий, переглядываний, телефонов и разговоров. Максимум, что вы можете сказать Жанне, — «привет», - говорит Влад.