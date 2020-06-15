Лисовец раскрыл тайну последней встречи с Жанной Фриске незадолго до ее смерти

«Жанна похудела, но все равно была большой, хромала, ходила с тростью», — вспоминает стилист.
Певица Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года. На пике славы, когда ей было всего 40 лет. В пятилетнюю годовщину ее друг Влад Лисовец дал откровенное интервью о последней встрече с Жанной. Даже спустя пять лет эти воспоминания дались звездному стилисту очень непросто.
Влад рассказал, как видел Фриске за три месяца до ее ухода. К тому времени она прошла очень тяжелый курс лечения, и на короткое время ее состояние немного улучшилось.
«Вот тогда Жанна решила приехать ко мне в салон, постричься, — говорит Лисовец в интервью
В салон Фриске привез отец ее ребенка Дмитрий Шепелев. «Я помню, что убрал в салоне звук и попросил всех, кто там был: «Ребята, будет Жанна Фриске. Никаких шушуканий, переглядываний, телефонов и разговоров. Максимум, что вы можете сказать Жанне, — «привет», - говорит Влад.
Влад рассказывает, что салон в тот день был полон. Однако Жанна даже не попросила ширму. «Администраторы, клиенты — все были в некоем шоке, — говорит Лисовец. — К тому времени Жанна похудела, но все равно была большой, хромала, ходила с тростью. Я выбежал к ее машине, хотел руку подать, но она ответила: «Нет, я сама». Я оторопел, а Жанна прошла в салон, всем улыбнулась, все было как обычно, похвалилась своими новыми кроссовками, со всеми поздоровалась, поинтересовалась, куда ей сесть… Потом я все же собрался с силами и спросил: «Жанна, как будем стричься?» А она в ответ: «Да без разницы. Я все равно ничего не вижу».
Стилист рассказал, что Жанна видела только силуэты. При этом у нее практически не было волос. И несмотря ни на что, она продолжала шутить и смеяться. «Мы шутки отпускали в адрес друг друга. Жанна даже несколько раз извинялась перед другими клиентами за шум. Вы представляете, какая сила воли у нее была».
А когда Жанна уехала, у Влада случилась истерика. И Фриске будто почувствовала состояние друга. Спустя три дня она позвонила своему любимому стилисту. «Владичка, ты, наверное, грустишь? Все будет хорошо. Все наладится!» — пообещала Жанна по телефону. «И я тогда понял, что со мной связался человек, у которого страшный диагноз, который тяжело болеет — звонит, чтобы меня, здорового мужчину, поддержать».