Российские СМИ посчитали доходы Михаила Ефремова

Гонорар Ефремова за выступление с моноспектаклями составляет от одного до полутора миллионов рублей. Минувшей весной, до введения ограничительных мер, он успел сыграть один такой спектакль - «Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой».

По понятным причинам в ближайшее время артист не сможет сниматься в фильмах и выходить на сцену, а все его сбережения, судя по всему, пойдут на адвокатов и обеспечение малолетних детей. При этом еще до аварии и пандемии Михаила Ефремова часто приглашали на закрытые мероприятия

Кроме того, он был задействован в постановках театра «Современник» в качестве приглашенного актера. Из-за этого сумма за его выступления была разной. По сведениям «Комсомольской правды», в «жирные» периоды, учитывая гастрольные спектакли, доход на этом месте составлял 11 млн рублей в год (140 000 евро).

За участие в антрепризах Ефремов получал от 300 до 500 тысяч рублей (от 3 700 до 6 300 евро), а один съемочный день в кино приносил артисту еще 138 тысяч рублей (1 700 евро).

При этом издание называет доходы Ефремова нестабильными - за один месяц он мог заработать до пяти миллионов рублей (примерно 63 000 евро), в другой - только миллион (12 600 евро). Однако у него есть и скрытая часть доходов - это выступления на корпоративных мероприятиях, что, как правило, не декларируется.

Посчитав все возможные источники доходов Ефремова, журналисты сделали вывод, что он мог зарабатывать в месяц в среднем три миллиона рублей(38 000 евро).

Напомним, что вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, управлявший автомобилем в нетрезвом виде, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу фургоном. В результате погиб водитель второй машины. Сам Ефремов не пострадал.