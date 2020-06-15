Российские СМИ посчитали доходы Михаила Ефремова

По понятным причинам в ближайшее время артист не сможет сниматься в фильмах и выходить на сцену, а все его сбережения, судя по всему, пойдут на адвокатов и обеспечение малолетних детей. При этом еще до аварии и пандемии Михаила Ефремова часто приглашали на закрытые мероприятия
Кроме того, он был задействован в постановках театра «Современник» в качестве приглашенного актера. Из-за этого сумма за его выступления была разной. По сведениям «Комсомольской правды», в «жирные» периоды, учитывая гастрольные спектакли, доход на этом месте составлял 11 млн рублей в год (140 000 евро).
За участие в антрепризах Ефремов получал от 300 до 500 тысяч рублей (от 3 700 до 6 300 евро), а один съемочный день в кино приносил артисту еще 138 тысяч рублей (1 700 евро).
Посчитав все возможные источники доходов Ефремова, журналисты сделали вывод, что он мог зарабатывать в месяц в среднем три миллиона рублей(38 000 евро).
Напомним, что вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов, управлявший автомобилем в нетрезвом виде, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу фургоном. В результате погиб водитель второй машины. Сам Ефремов не пострадал.
Ранее TopNews писал о том, что Михаил Ефремов владеет квартирами и виллой на полмиллиарда рублей. В частности, у него нашли несколько квартир в центре Москвы, а также виллу недалеко от Юрмалы. Кроме того, он планировал строить дом в подмосковном Троице-Лыково, для чего взял кредит в банке.