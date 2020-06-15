Хуже конфет: 11 продуктов, которые вредны для зубов

Самыми вредными для зубов считаются сладости, но не они одни могут быть опасны. Поэтому важна не только правильная гигиена полости рта, но также отказ от некоторых, не слишком полезных продуктов.

1. Сухофрукты

Казалось бы, они очень полезны, но на зубы действуют, как и конфеты. Все дело в липкости и высоком содержании сахара — это «идеальная» формула для развития кариеса. Лучше есть свежие фрукты, а сушеные отложить подальше.

2. Сладкая газировка

В одной банке такого напитка содержится 39 г сахара — это почти 10 чайных ложек. Между тем суточная норма — всего 7. То есть это вредно еще и для фигуры. Кроме того, газировка отличается высокой кислотностью, а это усиливает воздействие сахара на зубную эмаль, разрушая ее.

3. Сок

Пакетированный сок тоже бывает кислым и часто содержит большое количество сахара (до 10 чайных ложек на порцию). Все это питает бактерии, которые вызывают кариес. Полезнее разбавлять готовые соки или делать их самостоятельно.

4. Кетчуп

Помидоры обладают высокой кислотностью, что плохо влияет на зубы. Кроме того, яркий красный цвет сильно вредит белизне твоей улыбки. Если хочешь снизить воздействие, перед кетчупом поешь брокколи, шпинат или салат-латук. Они оставляют на зубах незаметную защитную пленку.

5. Яблочный уксус

В последнее время он стал очень популярен благодаря пользе для здоровья, однако зубам он лишь вредит. Высокая кислотность может быстро разрушить зубную эмаль. Если ты все же его пьешь, разбавляй водой или полощи зубы после него.

6. Кофе и чай

Кофе прекрасно бодрит, а чай может успокоить, но зубам от этого не легче. У напитков высокая кислотность, кроме того, они обладают мочегонным эффектом, поэтому могут сильно высушить ротовую полость. Слюна выступает защитной системой от размножения бактерий, а значит, от болезней зубов и десен.

7. Чипсы

Во-первых, твердые и тонкие чипсы могут поранить твои десны, а поскольку являются углеводами, то способствуют размножению бактерий во рту, и те быстро могут попасть в возможные ранки. Также они полны ароматизаторов, которые часто обладают высокой кислотностью и вредят эмали — чем экстремальнее вкус, тем хуже.

8. Леденцы от кашля

Ты можешь не рассматривать их как конфеты, но на зубы они оказывают точно такое же действие, разрушая эмаль. Если необходимость в этих леденцах все же возникла, старайся хотя бы не сосать их целый день.

9. Алкоголь

Крепкие напитки могут оказать не лучшее воздействие на зубы. Так, пиво, согласно исследованиям, разрушает эмаль. В вине может содержаться большое количество сахара, к тому же оно может окрашивать зубы. Кроме того, алкоголь обезвоживает, высушивает ротовую полость, что способно ускорить разрушение зубов.

10. Спортивные напитки

Несмотря на пользу для тех, кто активно тренируется, зубам они наносят вред. Эти напитки могут быть высококислотными, а некоторые содержат специальное липкое вещество, которое сохраняет равномерное распределение красителя. В результате кислота дольше остается на зубах. Лучше пей обычную воду.

11. Йогурт