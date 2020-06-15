Привет, город Нарва! Смотрите, как здесь прошло открытие первого ресторана KFC

Сегодня KFC и его франшизный партнер в Балтийских странах Apollo Group открыли первый в Эстонии ресторан KFC Drive-thru. Ресторан расположен в торговом центре FAMA (Фама пыйк, 10) и будет работать с 10 до 22 часов. Меню включает такие популярные блюда KFC, как ведерки, знаменитый бургер Zinger и другие блюда из всемирно известной курятины KFC. В течение месяца после открытия все посетители Drive-thru ресторана смогут купить любой кофе KFC по особой цене 0,9 евро.
Ресторан KFC в Нарве оформлен в современном стиле с использованием естественных материалов, которые создают уютную атмосферу. В ресторане 62 места. В ресторане установлены цифровые меню и киоски, превращающие заказ в быстрый и удобный процесс. KFC в Эстонии, как и в других странах, создан для того, чтобы предлагать вкусные блюда высшего качества по доступной цене.
«С тех пор, как открылся первый ресторан KFC, мы видим, как сильно эстоноземельцы любят пальчики оближешь какую вкусную курицу из KFC, и мы очень рады открыть первый в стране ресторан Drive-Thru. Мы намерены упорно трудиться, чтобы обеспечить клиентам лучшее обслуживание, предлагая инновации и технологию наряду с аппетитными оригинальными блюдами KFC и высокими стандартами безопасности. Мы уверены, что новый ресторан в Нарве станет для людей разного возраста одним из их любимых мест города», - сказал Маури Дорбек, член правления Apollo Group.
Безопасность клиента является приоритетом ресторанов KFC. В то время, как в стране смягчаются карантинные ограничения, KFC следует глобальным стандартам безопасности оператора сети Yum! Brands. Таким образом, безопасность посетителей в прошедшем реновацию ресторане обеспечена не только в соответствии с рекомендациями правительства страны, но и с всемирными рекомендациями оператора сети.
Бренд KFC крайне быстро развивается в Центральной и Восточной Европе, а Балтийские страны, в том числе Эстония, играют в этом все более заметную роль. В Балтийских странах действуют 8 ресторанов, в том числе 3 в Эстонии. Apollo Group планирует открыть в регионе еще 20 ресторанов и продолжать активный рост, создавая 500 новых рабочих мест и фокусируясь на высоком качестве и отличном обслуживании клиентов.
Смотрите галерею портала Limon.ee с открытия ресторана KFC в Нарве!