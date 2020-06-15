Привет, город Нарва! Смотрите, как здесь прошло открытие первого ресторана KFC

Ресторан KFC в Нарве оформлен в современном стиле с использованием естественных материалов, которые создают уютную атмосферу. В ресторане 62 места. В ресторане установлены цифровые меню и киоски, превращающие заказ в быстрый и удобный процесс. KFC в Эстонии, как и в других странах, создан для того, чтобы предлагать вкусные блюда высшего качества по доступной цене.

В Нарве открылся ресторан KFC. Очередь в него выстроилась еще за полчаса до открытия. ФОТО: Николай Андреев

«С тех пор, как открылся первый ресторан KFC, мы видим, как сильно эстоноземельцы любят пальчики оближешь какую вкусную курицу из KFC, и мы очень рады открыть первый в стране ресторан Drive-Thru. Мы намерены упорно трудиться, чтобы обеспечить клиентам лучшее обслуживание, предлагая инновации и технологию наряду с аппетитными оригинальными блюдами KFC и высокими стандартами безопасности. Мы уверены, что новый ресторан в Нарве станет для людей разного возраста одним из их любимых мест города», - сказал Маури Дорбек, член правления Apollo Group.

Безопасность клиента является приоритетом ресторанов KFC. В то время, как в стране смягчаются карантинные ограничения, KFC следует глобальным стандартам безопасности оператора сети Yum! Brands. Таким образом, безопасность посетителей в прошедшем реновацию ресторане обеспечена не только в соответствии с рекомендациями правительства страны, но и с всемирными рекомендациями оператора сети.

В Нарве открылся ресторан KFC. Очередь в него выстроилась еще за полчаса до открытия. ФОТО: Николай Андреев

Бренд KFC крайне быстро развивается в Центральной и Восточной Европе, а Балтийские страны, в том числе Эстония, играют в этом все более заметную роль. В Балтийских странах действуют 8 ресторанов, в том числе 3 в Эстонии. Apollo Group планирует открыть в регионе еще 20 ресторанов и продолжать активный рост, создавая 500 новых рабочих мест и фокусируясь на высоком качестве и отличном обслуживании клиентов.