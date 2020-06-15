Пн, 15.06.2020
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Босая Анастасия Волочкова в секси-платье сделала шпагат из люка автомобиля

Анастасия Волочкова

ФОТО: Sharifulin Valery/TASS

44-летняя Анастасия Волочкова показала потрясающую растяжку. Скандальная балерина сделала шпагат из люка дорогого авто, пишет Cosmo.

Бывшая прима-балерина Большого театра любит хвастаться фирменным шпагатами и демонстрировать их в самых неожиданных местах.  Для очередной эпатажной позы звезда надела легкое платье с короткой юбкой, которое подчеркнуло ее длинные стройные ноги. Блондинка сделала свою привычную укладку, гладко зачесав волосы в пучок на затылке.

Артистка показала впечатляющую растяжку, эффектно выставив ногу из люка автомобиля. В своей фирменной позе Волочкова похвасталась подтянутой фигурой и красивыми формами. Анастасия часто отмечает, что без труда и изнурительных тренировок у станка она не выглядела бы так, как сейчас.

Светская львица крайне остро реагирует на критику и троллинг в Сети. Именно поэтому она предусмотрительно закрыла комментарии, но всё же обратилась к фанатам. «А вы как относитесь к радости, любви и позитиву?» — спросила звезда.

Анастасия Волочкова

ФОТО: Instagram

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