Коридор затмений и летнее солнцестояние: чего остерегаться на неделе с 15 по 21 июня

Представителей всех знаков Зодиака ждет очень сложная неделя. В период с 15 по 21 июня лучше отказаться от длительных поездок, остаться дома и постараться взвешенно подходить к решению любой проблемы. Об этом рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, путаница и сложности, с которыми придется многим столкнутся, связаны, прежде всего, с движением планет. Уже с начала недели в ретроградном направлении будет перемещаться Венера, а после к ней также присоединится Меркурий. Как отметила астролог, Юпитер и Сатурн тоже будут двигаться не так, как обычно, что наложит определенный отпечаток на состояние людей.

«Поберегите себя. Сделайте так, чтобы в пространстве, где вы будете находиться, было максимально безопасно», — посоветовала Никольская.

Она отметила, что в субботу, 20 июня, ожидается летнее солнцестояние. Энергетика этого дня идеально подходит для того, чтобы визуализировать желаемое.

«Обычно в это время хорошо бы делать карту желаний, загадывать что-то, планировать, ставить какие-то важные цели и задачи, и все бы было хорошо», — пояснила астролог.

Уже на следующий день после солнцестояния ожидается еще одна значительная дата –21 июня будет новолуние и кольцевое солнечное затмение, которое продолжится до 5 июля. В этот период приступать к решению важных задач не рекомендуется.

«Отложите все ключевые и важные дела: все переговоры, подписание контрактов бумаг, крупные траты, серьезные инвестиции. <…> Отложите это до того, момент, когда коридор затмений закончится, то есть до 5 июля. В лучшем случае в августе все немножко выровняется», — рассказала Никольская.

В то же время на этой неделе в период ретроградного движения планет можно вернуться к планам, которые обсуждались раньше, к старым знакомствам и пообщаться с давними друзьями.