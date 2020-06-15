Беспрецедентная выставка архитектурных комиксов откроется на Соляном складе Ротерманна

1 июля в 16:00 Музей архитектуры Эстонии представит новую выставку «Урбатект в скрытом мире. «Архитектурный комикс» Франсуа Шуйтена и Бенуа Питерса », а также графический роман« La Fiévre d’Urbicande».
Выставка, представляющая работы мастеров франко-бельгийского архитектурного комикса, объединяет искусство комиксов и архитектурную графику. «Тайные города» (Les Cités obscures) легендарной серии графических романов тандема находятся в параллельном мире – это мистическая планета, которая вращается вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля, но нам не видна, поскольку скрыта от нас за Солнцем. Жители этой воображаемой цивилизации сталкиваются с хорошо знакомыми нам проблемами, такими как реорганизация городского пространства, противостояние наследия жажде новизны и так далее. Но при этом они остаются героями и антигероями в лабиринте архитектурных идей и сплоченных систем.
Выставка откроется 18 июня. Специально к выставке в июле впервые на эстонском языке выйдет графический роман «Лихорадка в Урбиканде» (La Fiévre d’Urbicande, 1985) — второй из знаменитой серии «Тайные города». Издание станет прекрасным подарком поклонникам графических романов.
9 сентября приглашаем вас в музей на творческую встречу с Бенуа Питерсом.