«Ты можешь искупить то, что ты совершил»: Гоша Куценко вступился за Ефремова

Известный российский актер Гоша Куценко встал на защиту заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, по вине которого произошло «пьяное» ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Несмотря на то, что даже сам виновник аварии назвал свой проступок непростительным, Куценко заявил, что каждый человек перед Богом имеет право на прощение.

«Сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную», — написал актер в Instagram.

Он выразил убежденность в том, что Ефремов, фактически оставивший семью без кормильца после аварии, может искупить вину за свой поступок.