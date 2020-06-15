«Ты можешь искупить то, что ты совершил»: Гоша Куценко вступился за Ефремова

Знаменитый актер встал на защиту своего коллеги по цеху, по вине которого в аварии погиб человек, пишет Пятый канал.
Известный российский актер Гоша Куценко встал на защиту заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, по вине которого произошло «пьяное» ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Несмотря на то, что даже сам виновник аварии назвал свой проступок непростительным, Куценко заявил, что каждый человек перед Богом имеет право на прощение.
«Сдается мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную», — написал актер в Instagram.
Дорогой Миша. Случилась трагедия. Но, сдаётся мне, любой Человек перед Богом имеет право на прощение. Соболезную близким Сергея Захарова. Светлый был человек и останется в памяти таким. И нам всем, твоим друзьям и близким, соболезную. Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться Человеком, даже побывав в шкуре зверя. Кто добивает тебя - Бог им судья. Видимо, они дают себе право на это. «Не суди, да не судим будешь» - слова, которые твержу себе. Жизнь продолжается... Храни тебя Господь.
Он выразил убежденность в том, что Ефремов, фактически оставивший семью без кормильца после аварии, может искупить вину за свой поступок.
«Но пока ты жив, ты мыслями и делами своими можешь искупить то, что ты совершил. И своим примером показывать людям, как нужно оставаться человеком, даже побывав в шкуре зверя», — отметил Куценко.