Пять причин, из-за которых вас преследуют неудачи

Неприятности время от времени случаются у всех. Вот только кто-то переступает через неудачный период и налаживает жизнь, а кто-то надолго остается в полосе невезения. Эзотерики уверены: людские невзгоды имеют вполне логическое объяснение. Наблюдения помогли выявить 5 главных причин, по которым некоторые люди никак не могут выйти из замкнутого круга неприятностей.

1. Беспорядок в мыслях, внешности и доме. Как правило, люди не придают серьезного значения беспорядку. Но захламленность дома, внутреннего мира и запущенная внешность — главные источники неприятностей. Вместо жалоб на судьбу и слез из-за несправедливости жизни, следует собрать волю в кулак и привести себя и свои дела в полный порядок. Первые успехи приходят сразу же, как только отражение в зеркале и чистота в квартире начинают радовать глаз, пишет dailyhoro.ru.

2. Неуверенность в себе. Когда человек не верит в себя, свои силы и свои возможности, когда ему кажется, что он ни на что не способен, он попадает в воронку неприятностей. И даже когда судьба подбросит ему отличный шанс для счастливых перемен, он может не ухватиться за него, потому что где-то глубоко внутри сидит убежденность: «Я не достоин счастья». Уверенность в себе следует наращивать, используя такие техники, как самогипноз и аффирмации.

3. Перекладывание ответственности. Винить в своих неудачах все, что угодно, но только не себя — хитрая негативная установка, которая провоцирует безответственность. Возможно, отчасти человеку не везет, потому что его окружают завистники, предатели и обманщики, однако даже в такой ситуации нужно отвечать за свои действия и решения. Окружение человека — это его выбор. Позиция жертвы обстоятельств очень удобна, но совершенно бесперспективна. Можно винить в своем невезении кого угодно, но решать проблемы за другого никто не станет. И вместо того, чтобы сожалеть об упущенных возможностях, перекладывая вину на окружающих, стоит начать трудиться над собой и своей судьбой. Тогда и жизнь вокруг чудесным образом поменяется.

4. Движение в обратную сторону. Многие люди не идут к плюсам, а уходят от минусов. На первый взгляд, разницы нет. Но одно дело — стремиться к счастью, процветанию, успеху. И совсем другое — постоянно напоминать себе о веренице своих проблем и неприятностей. Негативные мысли притягивают только отрицательную энергию. Поэтому стоит принять ситуацию такой, какая она есть, а дальше прокладывать путь вперед.