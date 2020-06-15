Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова принять помощь

Кроме того, по его словам, отказ от материальной помощи может свидетельствовать о намерении родных погибшего «получить больше денег, чем им предлагают сейчас». Он подчеркнул, что выплата этих средств не освободит Ефремова от уголовной ответственности.

Он отметил, что актер не является олигархом. Кроме того, адвокат заявил, что до суда «можно получить определённую материальную, моральную помощь». Пашаев также рассказал, что артист не оставляет попыток извиниться перед родственниками Захарова.

Напомним, ДТП случилось вечером 8 июня в российской столице. Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. 57-летний водитель отечественной машины скончался.

Установлено, что актер находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В настоящее время он находится под домашним арестом.