Гороскоп на 15 июня: кто из знаков Зодиака окажется самым везучим

Овен

День благоприятен, чтобы разобраться в сложных вопросах и довести до конца начатое дело.

Телец

Постарайтесь не наговорить людям лишнего, чтобы не нарваться на конфликт. Снять напряжение дня поможет прогулка, уверяет «Сегодня».

Близнецы

Постарайтесь в этот день избегать людей, которые вам неприятны в делах и общении. Отношения с ними вас утомят.

Рак

Не стоит критиковать окружающих. Если хотите добиться результата, лучше попробуйте говорить им комплименты.

Лев

На какое-то время вы окунетесь в мир воспоминаний. Иногда бывает полезно возвращаться к своему прошлому.

Дева

Вас ожидает приятное романтическое знакомство. Только остерегайтесь мошенников, иначе рискуете быть обманутыми.

Весы

Подходящий день, чтобы все разложить по полочкам и навести порядки даже в самых отдаленных уголках.

Скорпион

Постарайтесь завершить начатые когда-то давно дела, для которых все никак не находилось времени и сил.

Стрелец

Вам следует больше внимания уделить своей внешности. Как известно, встречают по одежке, так что делайте выводы.

Козерог

Не торопите события и сами никуда не спешите. Если вы проявите терпение, будете вознаграждены за это.

Водолей

Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников. День обещает перемены к лучшему в плане здоровья и самочувствия.

Рыбы