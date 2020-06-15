Гороскоп на 15 июня: кто из знаков Зодиака окажется самым везучим

Не старайтесь сделать сегодня как можно больше дел – сконцентрируйтесь на чем-то одном и стоящем. Не перетруждайте себя физическими нагрузками и найдите время для отдыха.
Овен
Телец
Постарайтесь не наговорить людям лишнего, чтобы не нарваться на конфликт. Снять напряжение дня поможет прогулка, уверяет «Сегодня».
Близнецы
Постарайтесь в этот день избегать людей, которые вам неприятны в делах и общении. Отношения с ними вас утомят.
Не стоит критиковать окружающих. Если хотите добиться результата, лучше попробуйте говорить им комплименты.
Лев
На какое-то время вы окунетесь в мир воспоминаний. Иногда бывает полезно возвращаться к своему прошлому.
Вас ожидает приятное романтическое знакомство. Только остерегайтесь мошенников, иначе рискуете быть обманутыми.
Весы
Подходящий день, чтобы все разложить по полочкам и навести порядки даже в самых отдаленных уголках.
Скорпион
Постарайтесь завершить начатые когда-то давно дела, для которых все никак не находилось времени и сил.
Стрелец
Вам следует больше внимания уделить своей внешности. Как известно, встречают по одежке, так что делайте выводы.
Козерог
Не торопите события и сами никуда не спешите. Если вы проявите терпение, будете вознаграждены за это.
Водолей
Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников. День обещает перемены к лучшему в плане здоровья и самочувствия.
Рыбы
Это не ваш день: окружающие не станут соблюдать договоренности, и вам придется все делать самостоятельно.