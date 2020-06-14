«Богиня!»: Маша Малиновская выложила снимок после платической операции

Телеведущая Маша Малиновская показала на своей странице в Instagram, как выглядит после очередной пластической операции. Недавно она решилась на новое преображение.

Ведущая поняла, что пришло время омолодить зону глаз. Она сделала блефаропластику. Кроме того, Малиновская согласилась на подтяжку лица, пишет Medikforum.

Операция прошла еще в середине мая, но только сейчас стал виден реальный результат от пластики.

«Богиня!»; «Красивая»; «Красотуля девочка», - написали пользователи.