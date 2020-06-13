Узнайте, кто станет гостем JAM AIR! в это воскресенье

14 июня эфир JAM AIR! будет наполнен красивыми и всем известными песнями и, конечно, интересными разговорами!

Гостем станет известный в Эстонии музыкант Максим Милованов. Радио диджей, вокалист, мастер слова, ведущий множества праздников, вечеринок, юбилеев и свадеб и, наконец, просто хороший человек! Максим исполнит любимые песни своим неповторимым бархатным голосом и ответит на все вопросы ведущего и зрителей.