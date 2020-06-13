«Было 12 раз за ночь»: футболист Рами хвастался Кокорину сексом с Памелой Андерсон

Футболист Александр Кокорин, который только обживается на воле после отсидки своего срока в тюрьме, тренируется в составе «Сочи» и готовится к возобновлению сезона после карантина. А вот его знаменитый одноклубник — чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами — клуб покинул, разорвав контракт, пишет Супер.
За российскую команду защитник сыграть так и не успел, зато оставил после себя кучу баек. Так, Кокорин рассказал о личной жизни экс-одноклубника и бывшего бойфренда актрисы Памелы Андерсон, с которой он расстался со скандалом.
Познакомился с Рами на отдыхе, когда он был с Памелой. В Сочи, правда, он приехал без нее. Всех, конечно, интересовало, как она в постели. На это он ответил: «Это лучшая женщина, которая у меня была». Еще он говорил, что у него было 12 раз за ночь с ней,
- рассказал Кокорин.