Сб, 13.06.2020
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«Было 12 раз за ночь»: футболист Рами хвастался Кокорину сексом с Памелой Андерсон

US actress Pamela Anderson (L) and Marseille's French defender Adil Rami (R) attend the Premiere of the new show "Bionic ShowGirl" at the "Crazy Horse" cabaret on June 3, 2019 in Paris. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP)

ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Футболист Александр Кокорин, который только обживается на воле после отсидки своего срока в тюрьме, тренируется в составе «Сочи» и готовится к возобновлению сезона после карантина. А вот его знаменитый одноклубник — чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами — клуб покинул, разорвав контракт, пишет Супер.

За российскую команду защитник сыграть так и не успел, зато оставил после себя кучу баек. Так, Кокорин рассказал о личной жизни экс-одноклубника и бывшего бойфренда актрисы Памелы Андерсон, с которой он расстался со скандалом.

Александр Кокорин.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Познакомился с Рами на отдыхе, когда он был с Памелой. В Сочи, правда, он приехал без нее. Всех, конечно, интересовало, как она в постели. На это он ответил: «Это лучшая женщина, которая у меня была». Еще он говорил, что у него было 12 раз за ночь с ней,

- рассказал Кокорин.

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