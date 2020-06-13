Сб, 13.06.2020
Эстонская красотка заворожила поклонников непривычным образом СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Ослепительная»: Глюкоза в белоснежном боди на столе дала совет фанатам

Глюкоза

ФОТО: Instagram

Певица Глюкоза на своей странице в Instagram дала подписчикам рекомендацию по выходу из режима санитарных ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. По словам знаменитости, главное — делать это постепенно, пишет Пятый канал.

Выход из карантина оказался не проще, чем вход. Теперь надо завести мотор и принять новую реальность. Мой совет — делайте это постепенно, оставьте, как память о карантине, утренние потягушкии! Не вскакивайте сразу, дайте себе время на то, чтобы принять этот день!

— написала Глюкоза.

Свою публикацию артистка сопроводила откровенным фото, на котором позирует в белоснежном кружевном боди на столе. На снимке Глюкоза кокетливо бросает в объектив камеры томный взгляд. Подписчики певицы не стали лишать себя возможности оставить восторженные комментарии.

«Ослепительная красота»

«Уф, богиня!»

«Шикарная девочка!»

«Очень молодо и свежо»

«Она прекрасна!» — пишут пользователи.

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