«Ослепительная»: Глюкоза в белоснежном боди на столе дала совет фанатам

Выход из карантина оказался не проще, чем вход. Теперь надо завести мотор и принять новую реальность. Мой совет — делайте это постепенно, оставьте, как память о карантине, утренние потягушкии! Не вскакивайте сразу, дайте себе время на то, чтобы принять этот день!