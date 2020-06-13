Нино Нинидзе показала идиллию с Виторганом на фоне слухов о расставании

Судя по подписи, фотография была сделана год назад и стала первым совместным снимком Нино и Максима. Поклонники искренне желают молодым людям счастья и долгих отношений. «Красивая пара», «Как же она мне нравится. Будьте вместе», «Нино, какая же вы красивая, искренняя, настоящая. Будьте счастливы», «Почему вы не встречались раньше», «Так похожи», «Очень красивая и гармоничная пара», «А глаза-то одинаковые», — указывают комментаторы.

Напомним, что сплетни по поводу расставания Нинидзе и Виторгана поползли после того, как молодая актриса начала искать квартиру отдельно от своего возлюбленного. В объявлении она ясно дала понять, что планирует жить там исключительно со своим 4-летним сыном, рожденным от Кирилла Плетнева. Тем не менее, знакомые с ситуацией источники дали понять, что Нино хочет сохранить независимость, поэтому и не съезжается с Виторганом. Однако это совсем не говорит о том, что в отношениях что-то не так.