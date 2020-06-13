«Одна грязь!» — отец Жанны Фриске высказался о романе певицы с «темненьким» из «Иванушек»

Отец покойной певицы Жанны Фриске резко отреагировал на заявление участника группы «Иванушки International» Кирилла Андреева о его бурном романе со звездой. Певец признался в этом в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В беседе с KP.RU Владимир Фриске утверждал, что это — не более, чем выдумки, а музыкант просто захотел попиариться за счет громкого имени его несчастной дочери.

«Я про это ничего не знаю. И вообще я эту программу („Секрет на миллион“ — Прим.ред.) не смотрю. Там одна грязь!» — кратко высказался родственник Фриске.