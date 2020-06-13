Сб, 13.06.2020
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«Одна грязь!» — отец Жанны Фриске высказался о романе певицы с «темненьким» из «Иванушек»

Жанна Фриске.

ФОТО: Vitaliy Bezrukih/RIA Novosti

Отец покойной артистки в шоке от пиарищихся на ее имени звездных коллег.

Отец покойной певицы Жанны Фриске резко отреагировал на заявление участника группы «Иванушки International» Кирилла Андреева о его бурном романе со звездой. Певец признался в этом в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

В беседе с KP.RU Владимир Фриске утверждал, что это — не более, чем выдумки, а музыкант просто захотел попиариться за счет громкого имени его несчастной дочери.

«Я про это ничего не знаю. И вообще я эту программу („Секрет на миллион“ — Прим.ред.) не смотрю. Там одна грязь!» — кратко высказался родственник Фриске.

Известно, что популярность красотки Жанны имела не только положительные, но и отрицательные стороны. Так, еще при жизни ей приписывали романы чуть ли не с десятком разных мужчин. В частности, ходили слухи о любовных отношениях артистки с хоккеистом Александром Овечкиным и с фигуристом Виталием Новиковым.

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