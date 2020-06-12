Ягодный сезон: кому нельзя есть черешню

Многие ждут этого момента весь год — когда же снова наступит сезон летних ягод, и можно будет объедаться клубникой, черешней, а потом и малиной. А еще в этот момент наступает всплеск отравлений, ротавирусной инфекции, сальмонеллеза — все это легко можно подцепить, съев «неправильную» ягодку. Но отказываться от удовольствия ни в коем случае не стоит. Просто нужно получать его правильно.

Чем полезна черешня

Ягода очень полезна тем, кто страдает от артериальной гипертензии, анемии, запоров. А еще — помогает похудеть. И вот почему.

Черешня — низкокалорийная ягода. На сто граммов приходится всего около 50 кКал.

В ней много витамина С. Те же 100 граммов ягод покрывают примерно 20 процентов суточной потребности организма в аскорбинке.

В черешне много калия и магния, что делает ее полезной для сердца. А еще — фосфор и железо, полезные для обменных процессов и кровеносной системы.

«В красных и бордовых сортах ягод больше витамина А и железа, в розовых — витамина С, а белые — реже вызывают аллергию», — уточняют эксперты Роспотребнадзора.

Черешня полезна для пищеварения — благодаря высокому содержанию клетчатки она хорошо влияет на кишечник.

Более того: полезны не только сами ягоды, но и черешки — плодоножки. Их заваривают из расчета 8-10 штук на чашку и пьют, как чай.

«Такой отвар обладает сильным мочегонным действием, выводит из организма мочевину и ураты, используется при отеках, подагре, водянке, мочекаменной болезни и мочекислом диатезе, гипертонии», — объясняют специалисты.

Кроме того, отвар из черешневых плодоножек способствует быстрому похудению — он не только выводит лишнюю жидкость из организма, но и ускоряет обмен веществ, благодаря чему жир сгорает быстрее. Правда, двигаться вам все равно придется — если просто лежать на диване, жиросжигающего эффекта вы не заметите.

Кому нельзя есть черешню

При всех этих великолепных плюсах у черешни есть и минусы. Никому — вообще никому — не стоит съедать за один раз больше 300-400 граммов. И даже этого количества может оказаться достаточно, чтобы вызвать диарею. Не стоит есть черешню после еды, это может вызвать несварение желудка и повышенное газообразование.

Кроме того, среди противопоказаний

Диабет — людям с диабетом нельзя есть сладкие сорта черешни

Аллергия — аллергикам противопоказаны яркие ягоды

Гастрит острого типа с повышенной кислотностью — в этом случае есть риск сильно навредить желудку.

Возраст — малышам ягоды можно давать только без косточек. Если ребенок проглотит косточку, это не нанесет ему вреда. А вот если вдохнет, то последствия могут быть самыми ужасными.

Как правильно есть черешню

Прежде всего, покупайте ягоды только там, где можно попросить у продавца сертификат о качестве черешни, и документы о том, откуда ее привезли.

Самый сезон для черешни — с конца июня до конца июля. Ранняя черешня не такая сладкая и вкусная, а поздняя может быть подпорченой.

Мойте черешню тщательно, но прохладной водой — ошпаривать кипятком не нужно.

В первую очередь съедайте ягоды без хвостиков — она быстрее портится.