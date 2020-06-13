«Григорий Остер отдыхает!» — Ягудин дал «вредный совет», как содержать дом в чистоте

Прославленный российский фигурист, Олимпийский чемпион Алексей Ягудин примкнул к числу тех знаменитостей, кто, находясь в самоизоляции, начал снимать забавные видеоролики. Правда, в отличие от некоторых, спортсмен старается сделать их не только смешными, но и полезными.

Так, последний пост в Instagram Алексей посвятил лайфхакам. На кадрах видно, как фигурист наливает в кружку крутой кипяток, заваривая чай. Далее — насыпает сахар и, не размешивая, идет по направлению к спальне.

«Положив сахар в чай, не спешите его размешивать до того, как окажитесь у себя в комнате. Так, лужа, которую вы сделаете при попытке перенести чай, не будет липкая, и вы с легкостью сможете вытереть ее носком!» — отметил Ягудин и лихо побежал вверх по лестнице.

Пользователи сети оценили лайфхак на «ура!». Вторя друг другу в комментариях под видео они заметили, что это — лучшее, что доводилось слышать и видеть в последнее время. А некоторые остроумные подписчики фигуриста и вовсе сравнили его с «гуру» вредных советов — писателем Григорием Остером.