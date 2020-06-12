Пять кошачьих привычек, которые могут свести с ума хозяев

Кошка спит днем, а не ночью

Днем кошка мирно спит, а ночью начинает самостоятельно развлекать себя: делать тыгдык-тыгдык-тыгдык, ронять со столов и катать по полу мелкие предметы, громко мяукать. Знакомо каждому кошатнику.

Ночная активность для всех кошек нормальное состояние: дикие кошки в темное время суток добывают себе пищу, а их домашние собратья реализуют свои охотничьи инстинкты.

Попробуйте решить проблему, мотивируя активность питомца днем: почаще берите его на руки, активно играйте с ним.

Причиной бессонницы пожилых питомцев могут быть проблемы со здоровьем — точно так же, как и у пожилых людей. Если возрастной кот ходит по ночам по дому и жалобно мяучит — это повод обратиться к ветеринару.

Кошка ходит по столам

Для начала нужно разобраться, чем же так привлекателен для кошки стол. Разнообразием предметов, с которыми можно поиграть? Или дело в природном любопытстве: со стола удобнее смотреть на мир? Обеспечьте кошку разными игрушками и обзорными пунктами (для этих целей подойдет подоконник или кошачьи домики) — возможно, после этого инспектирование столов уже потеряет всякий смысл в ее глазах.

Можно прибегнуть к более радикальным мерам. Например, положить на столешницу листы фольги или поставить на стол низкую емкость, наполненную водой. После нескольких попыток запрыгивания у кошки сложится со столом неприятная ассоциация, и скоро она перестанет это делать.

Кошка грызет провода

Привычка грызть провода без преувеличения опасна для животных. От нее необходимо избавляться.

Дефицит внимания, недостаток игрушек и активных игр, а иногда и несбалансированное питание могут спровоцировать интерес к проводам. Многие взрослые кошки реализуют на них свои охотничьи инстинкты.

Следует максимально ограничить доступ питомцев к проводам, убрав их в короба, или закрепить таким образом, чтобы они не напоминали о веревочках или ленточках.

Кошка рвет обои

Потребность в стачивании когтей о различные поверхности есть у всех кошек. Она объясняется и с физиологической точки зрения: кошачьи когти постоянно растут, а их верхний слой отслаивается — и с психологической: таким образом кошки метят свою территорию подобно своим собратьям в дикой природе, которые обдирают кору с деревьев.

Проблема рваных обоев легко решается с помощью когтеточек, которые специалисты рекомендуют покупать хотя бы двух видов — питомцу на выбор. Обзор когтеточек можно найти здесь.

Уже «помеченные» когтями поверхности можно обрызгать специальным спреем, обязательно безопасным для животных. Каждый раз, когда ваш котик начинает точить когти об обои, отвлекайте его и относите к когтеточке: он быстро приучится точить коготки в правильном месте.

Кошка приучена к лотку, но может сходить в туалет в неположенном месте

Причин нарушения туалетных правил может быть масса: от проблем со здоровьем до прихода гостей. Из самых распространенных: любимцу не подходит наполнитель, его размер и форма — или место, где стоит лоток. Также кошки очень чистоплотны, и грязному лотку они, скорее всего, предпочтут другое место. Еще одной причиной может быть стресс: о нем написано здесь. В этом случае следует оградить животное от психологических раздражителей.