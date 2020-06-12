Пт, 12.06.2020
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Смотрите, с кем делит постель певица Лаура Пылдвере

Лаура Пылдвере

ФОТО: Madis Sinivee

Известная эстонская певица Лаура Пылдвере (31) объявила имя своего нового избранника, опубликовав совместное фото, пишет Elu24.

Певица Лаура Пылдвере поделилась с подписчиками в Instagram первым фото с новым любимым. Это Каспар Ханг. «Это наше время и наше долгое лето», - написала она, поставив смайлик в виде сердца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Большое спасибо за духовную поддержку, Каспар Ханг, продюсер, мой вдохновитель. Что бы я без тебя делала», - эмоционально написала Лаура в своем недавнем посте на Facebook. Каспар - сопродюсер нового летнего хита It's Our Time. Мужчина также является предпринимателем и тренером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ранее у певицы были отношения с продюсером Магнусом Мююрсепом. Три года - с 2013 по 2016 - ее мужем был музыкант Джолем-Расмус Реммель.

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