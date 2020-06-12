Смотрите, с кем делит постель певица Лаура Пылдвере

Певица Лаура Пылдвере поделилась с подписчиками в Instagram первым фото с новым любимым. Это Каспар Ханг. «Это наше время и наше долгое лето», - написала она, поставив смайлик в виде сердца.

«Большое спасибо за духовную поддержку, Каспар Ханг, продюсер, мой вдохновитель. Что бы я без тебя делала», - эмоционально написала Лаура в своем недавнем посте на Facebook. Каспар - сопродюсер нового летнего хита It's Our Time. Мужчина также является предпринимателем и тренером.