«Ребята были буйные»: Александр Ширвиндт о веселых застольях с Олегом Ефремовым

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт рассказал 5-tv.ru о временах бурной молодости, в том числе о проведенных вечерах с Олегом Ефремовым. В 2019 году вышла книга «Опережая некролог», в которой, он, в том числе, описал буйные выходки представителя актерской династии в нетрезвом виде. По словам Ширвиндта, тогда вечеринки с распитием алкоголя были неотъемлемой частью жизни театральной богемы.

«Это обобщающий момент, но вообще, да, ребята были буйные, потому что талантливые. Так, чтобы глобально (случались пьянки — Прим. ред.), нет. Время было молодое, веселое, поэтому общение театральной богемы, элиты, было очень плотное. Беготни такой не было, как сейчас. Поэтому, конечно, и выпивка была, и всякие ночные посиделки шутливые в домах интеллигенции», — вспоминал Ширвиндт.

Причиной трагического ДТП, которое спровоцировал сын великого актера, Михаил Ефремов, он назвал алкоголь и усталость лицедея. При этом артист отметил, что все по-разному справляются с алкогольной зависимостью, не всем удается остановиться.

«Эти, так сказать, запойности, они же индивидуальны. Есть люди, которые к этому привыкают, а есть люди, которые настолько личностно мощны, что всякий плюс чуть-чуть допинга, и начинается зашкаливание. Вся эта страшная трагическая история с Мишкой, это из этого цикла. Конечно, алкоголь всему виной. Алкоголь, усталость. Когда человек работает на износ, то есть элемент необходимости расслабиться. А это дает на усталый организм еще более быструю реакцию, которая кончается вот такой катастрофой», — заключил Ширвиндт.

В своей книге «Опережая некролог» актер рассказывал о том, что во время пьяных проделок отца Ефремова он часто оказывался единственным, кто мог его усмирить. По его словам, которые приводит сайт KP.RU, его часто вызывали в театр «Современник», чтобы привести в чувство Олега Николаевича.

«В это время великого Ефремова держали несколько человек. А у него был пунктик: нутряной демократ, он ненавидел все, что касается роскоши, барства, и в состоянии крайнего опьянения ногами бил машины, стоявшие у театра. Тогда машины были признаками неслыханного благополучия. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже. Тут надо было обуздать его, чтобы машину не пришлось потом „госпитализировать“», — писал в своей книге Ширвиндт.