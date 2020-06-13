Пес днями напролет ждал своего хозяина на том самом мосту, где тот покончил с собой

Безутешный пес несколько дней оставался на месте, «оплакивая» потерю своего хозяина. Горожанин по имени Сюй, который регулярно ходит по этому мосту, рассказал, что видел собаку несколько раз. И неважно, было ли утро или ночь, щенок просто ждал чуда. Мужчина даже пытался накормить питомца, но тот не обратил внимания, продолжая смотреть в реку.

«Мы пытались унести собаку, но она всё равно возвращалась на то же самое место и смотрела в реку Янцзы», - говорит Сюй