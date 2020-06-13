Пес днями напролет ждал своего хозяина на том самом мосту, где тот покончил с собой

Если кто-нибудь еще сомневается, что собаки — лучшие друзья людей, вот вам неопровержимое доказательство, рассказывает Лайф.
Поздним вечером 30 мая человек, пол и имя которого не раскрываются, вместе со своей собакой отправился на мост Янцзы в Ухани. Собака спокойно сопровождала своего хозяина, но в один момент он, не колеблясь, лишил себя жизни, оставив пса в одиночестве. Благодаря записям с камер видеонаблюдения власти Китая смогли подтвердить, что инцидент — действительно самоубийство.
Безутешный пес несколько дней оставался на месте, «оплакивая» потерю своего хозяина. Горожанин по имени Сюй, который регулярно ходит по этому мосту, рассказал, что видел собаку несколько раз. И неважно, было ли утро или ночь, щенок просто ждал чуда. Мужчина даже пытался накормить питомца, но тот не обратил внимания, продолжая смотреть в реку.
«Мы пытались унести собаку, но она всё равно возвращалась на то же самое место и смотрела в реку Янцзы», - говорит Сюй
Сюй решил забрать собаку себе, но стоило ему посадить щенка в машину, он выскочил из салона и спрятался в ближайших кустах. Поняв, что пес слишком верен своему почившему хозяину, мужчина вернулся домой и созвонился с обществом защиты мелких животных. Организация сразу же отправила на злополучный мост своих волонтёров, боясь, что пес без еды и воды долго не протянет.
Однако, когда работники службы приехали на место, собаки уже не было. Поиски тоже не увенчались успехом. Сейчас организация призывает всех жителей района присматривать за собакой, если она попадется на глаза, пишет Thakoni.