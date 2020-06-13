Супруги разобрали стиральную машину и поняли, куда деваются потерянные носки!

Пользователь портала Bored Panda Кристи Хинц раскрыла ответ на вопрос, который задает себе каждая хозяйка: куда после стирки девается один носок из пары? Кристи и ее муж — управляющие недвижимостью, и когда в одной из прачечных вышла из строя стиральная машинка, мужчина попробовал ее починить.

Идея оказалась провальной: техника чиниться не желала, и тогда муж Кристи решил разобрать машинку, начиная с нижней панели. Под ней обнаружилась целая гора носков, накопившихся за долгие годы использования.

Среди носков оказались также трусы и другое нижнее белье, и даже одна кредитная карта! За 25 лет работы, говорит Кристи, они не видели ничего подобного.

Фото, которым супруги поделились в соцсетях ФОТО: Соцсети