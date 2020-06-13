Последняя трапеза Майкла Джексона и Леди Ди: что ели знаменитости накануне своей смерти

Собрать эту информацию для экспертов не составило никакого труда. С некоторыми звездами во время последнего в жизни приема пищи находились свидетели, а отчет по другим предоставили журналистам патологоанатомы.

Майкл Джексон

Майкл Джексон не был великим гурманом. Скорее, он был человеком, который ел, чтобы жить. У короля поп-музыки, который умер в июне 2009 года, после вскрытия в желудке были обнаружены жареная курица с салатом из шпината, а также коктейль, состоящий из нездоровой смеси лекарств и запрещенных веществ. Последний, скорее всего, и послужил причиной смерти музыканта.

Принцесса Диана

Принцесса Диана погибла в автомобильной аварии в августе 1997 года в Париже. Рядом с ней в машине находился в тот момент ее возлюбленный - Доди Файед. За несколько часов до трагедии парочка отобедала в отеле «Ритц», принадлежащий отцу Доди. Последний прием пищи леди Ди состоял из индейки с овощной темпурой и омлета со спаржей и грибами.

Элвис Пресли

Говорят, что Элвис Пресли не умер и живет где-то на острове подальше от цивилизации. Это все догадки поклонников, а официальная дата смерти короля рок-н-ролла – 16 августа 1977 года. Он скончался в своей резиденции в Мемфисе от сердечного приступа. Певец очень любил сладости, поэтому в свой последний вечер он съел четыре порции мороженого и шесть шоколадных печенек.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро вела очень активный образ жизни, который многие называют экстремальным. Вокруг гибели этой легендарной женщины не перестают вращаться самые невероятные теории заговора, а официальной причиной ее смерти считается самоубийство.

Перед тем, как уйти из жизни, Монро ела фрикадельки, фаршированные грибы и пила шампанское Dom Perignon.

Джон Кеннеди

Дж. Ф. Кеннеди, американский президент, убитый выстрелом из огнестрельного оружия в ноябре 1963 года, находился в машине со своей женой. Они покинули отель в Техасе, где Кеннеди только что позавтракал. Шеф-повар отеля сказал, что президент съел два вареных яйца, тост, мармелад, выпил чашку кофе и стакан апельсинового сока.

Фрэнк Синатра

Фрэнк Синатра внезапно умер от сердечного приступа в мае 1998 года. Последней трапезой музыканта был бутерброд с сыром, приготовленный на гриле.

Эрнест Хемингуэй

Писатель Эрнест Хемингуэй был гурманом до последнего дня своей жизни. Скорее всего, он знал, каким будет его последний прием пищи, потому что вскоре после ужина в ресторане со своими друзьями он совершил самоубийство. Это было в июле 1961 года. За ужином Хемингуэй ел стейк из говядины с печеным картофелем и салатом Цезарь, а после этого выпил немалое количество бордо.