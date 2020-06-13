Сб, 13.06.2020
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Что делать, если уже переболел коронавирусом: отвечает Евгений Комаровский

Мужчина в защитной маске. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Многих людей интересует, что делать, если уже переболел коронавирусом. Ответ на этот вопрос знает доктор Евгений Комаровский, об этом он рассказал в Instagram, пишет Сегодня.

По словам доктора, даже если у вас уже была коронавирусная инфекция, то вы все равно можете взяться за дверную ручку, получить "в руку" коронавирус, поздороваться с кем-то и заразить его. То есть, даже если вы перенесли коронавирус, это не дает вам права везде ходить, хвататься за все подряд и рисковать жизнью других людей. Будьте, пожалуйста, осторожны: соблюдайте социальную дистанцию и мойте руки, дал совет доктор.

Позже, когда эпидемия пойдет на спад и немного разгрузятся лаборатории, у каждого из нас будет возможность определить наличие антител, их количество и титр, чтобы узнать, перенесен коронавирус или нет. И тогда уже мы будем делать индивидуальные и глобальные выводы,

– пояснил Комаровский.

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