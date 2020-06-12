Семь случаев, когда привычные лекарства могут нас убить

Большинство взрослых людей хорошо знают правила безопасности в отношении лекарств: принимать строго по назначению врача, прекращать прием при появлении серьезных симптомов, не смешивать с другими препаратами, следить за сроком годности и не нарушать условия хранения. Но есть некоторые ситуации, вполне безопасные на первый взгляд, когда даже привычные медикаменты могут повредить нашему здоровью и даже жизни. «Домашний Очаг» рассказыват, в каких случаях лекарства могут быть по-настоящему опасны.

Превышение дозы анальгина

Нестероидные противовоспалительный препарат хорошо помогает уменьшить боль и дотерпеть до возможности обратиться к врачу. Однако если превысить рекомендуемую дозировку или просто принимать препарат в течение длительного времени (неделя и больше), можно сильно подорвать здоровье. Этот препарат раздражает слизистую оболочку желудка (и слишком большая доза может спровоцировать обострение гастрита и даже язвы), а также может привести к развитию желудочного кровотечения и даже анемии.

Длительный прием аспирина

Аспирин – далеко не такой безобидный препарат, как многие из нас привыкли думать. Ацетилсалициловая кислота снижает свертываемость крови, и если принимать препарат в течение длительного времени, может развиться кровотечение, в том числе и внутреннее. Будьте осторожны!

Злоупотребление каплями для носа

Рекомендованная длительность использования сосудосуживающих капель от насморка – три-пять дней. Если превысить этот срок, могут появиться головные боли и головокружения, а если продолжать пользоваться каплями дальше, могут появиться судороги. Более того, если слишком долго использовать капли для лечения насморка у детей, возможно наступление комы.

Прием мочегонного при проблемах с давлением

Во-первых, вместе с излишней жидкостью эти препараты выводят из организма важные электролиты — например, калий. А его недостаток может вызвать слабость, боли в различных группах мышц и даже ухудшение работы сердца. А, во-вторых, большая доза диуретика может вызвать резкое падение давления, и, как следствие, обморочное состояние, головные боли.

Лечение травами

При траволечении нас подстерегает сразу две опасности. Во-первых, запросто можно не угадать с дозировкой — ведь содержание активного вещества и тем более его предельные дозы мы можем определять в лучшем случае «на глазок». А, во-вторых, многие забывают о том, что лекарственные травы способны усиливать или ослаблять действие других лекарственных препаратов, тем самым сильно изменяя их эффективность. Например, золотой корень ни в коем случае нельзя применять при гипертонических кризах и резко выраженных симптомах неврологических заболеваний, черноплодную рябина — при повышенной свертываемости крови, гастритах и язвенной болезни желудка, а зверобой «отменяет» действие гормональных препаратов.

Сочетание приема витаминов с приемом лекарств

Далеко не все лекарственные средства хорошо взаимодействуют с витаминами: в некоторых случаях их одновременный прием может серьезно повлиять на эффективность препаратов, усилить, ослабить или вовсе отменить их действие. То же относится и к травяным сборам. Почему-то принято считать, что «травки» - это что-то безобидное. Но во многих лекарственных растениях содержание действующих веществ даже выше, чем в медицинских препаратах аналогичного действия – и если принимать таблетки или капли одновременно с травяными отварами, последствия могут быть по-настоящему серьезными.

Самостоятельное изменение дозировки