«Тоже известные на всю страну»: адвокат рассказал, кто мог дать Ефремову наркотики

Актер Никита Джигурда высказал немного другую версию употребления Ефремовым запрещенных веществ, пишет Topnews.
Он отметил, что при нахождении наркотиков в крови человека возбуждают несколько дел, причем одно из них - по административной статье «Потребление наркотических или психотропных средств без назначения врача». «За употребление наркотиков тоже есть ответственность, административная, — до 15 суток административного ареста», - цитирует Жорина «Телепрограмма».
Он отметил, что его смущает информация о возбуждении только уголовного дела о сбыте наркотиков актеру, тогда как об административном деле ничего неизвестно.
Адвокат высказал предположение о том, что Ефремов мог не покупать наркотики. Он мог находиться в какой-то творческой тусовке, где употребляли эти вещества и просто предложили ему. Жорин подчеркивает, что эти люди подлежат уголовной ответственности, а кульминацией дела станет, назовет ли Ефремов имена причастных. «И тут может быть интересный вариант развития, так как эти люди, которые угостили, скорее всего, тоже известные на всю страну личности», - сказал юрист.
По его словам, если в отношении Ефремова возбудят административное дело за употребление наркотиков, то его поставят на учет в наркодиспансер. «Но, возможно, что по статье 6.9 его привлекать не будут, тогда и на учет он вставать не будет», - сказал правозащитник.
Известно, что накануне следователи допрашивали Ефремова на протяжении пяти часов, в том числе по делу о наркотиках. Известно, что правоохранители пришли за Ефремовым почти сразу после того, как он зарегистрировался в Telegram - журналисты, у которых был номер артиста в контактах, увидели сообщение о его появления в мессенджере, как происходит со всеми новыми пользователями.
Сначала высказывалось предположение, что к Ефремову приехали по поводу нарушения домашнего ареста, так как ему запрещено пользоваться Интернетом. Однако выяснилось, что факт использования гаджетов и регистрации в мессенджере доказать практически невозможно, ведь устройством могут пользоваться проживающие в той же квартире члены семьи.
Выяснилось, что следователей интересовали обстоятельства употребления запрещенных веществ. После допроса Ефремова доставили домой.
При этом Джигурда выразил поддержку Ефремову. «Я продолжаю уважать Мишу Ефремова, несмотря на травлю в СМИ. ... Кто бы и что бы ни говорил, я останусь общественным адвокатом великолепного артиста, которого, увы, постигла трагедия!» - заявил он.
Ранее TopNews писал о том, что устроивший смертельное ДТП Ефремов владеет квартирой и виллой на полмиллиарда рублей. По словам журналистов, в собственности артиста есть не только квартиры в Москве, но и дом в Юрмале, где его соседями являются Лариса Долина, Сергей Светлаков, Игорь Николаев, Илья Лагутенко. Также актер взял кредит у банка, намереваясь построить дом в подмосковном Троице-Лыково.