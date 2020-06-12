«Тоже известные на всю страну»: адвокат рассказал, кто мог дать Ефремову наркотики

Звездный российский адвокат Сергей Жорин высказался на тему обнаружения в крови устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, кроме алкоголя, наркотических веществ. Накануне стало известно о возбуждении второго уголовного дела о сбыте наркотиков артисту. По мнению правозащитника, возникшая ситуация способна повлиять на дело.

Он отметил, что при нахождении наркотиков в крови человека возбуждают несколько дел, причем одно из них - по административной статье «Потребление наркотических или психотропных средств без назначения врача». «За употребление наркотиков тоже есть ответственность, административная, — до 15 суток административного ареста», - цитирует Жорина «Телепрограмма».

Он отметил, что его смущает информация о возбуждении только уголовного дела о сбыте наркотиков актеру, тогда как об административном деле ничего неизвестно.

Адвокат высказал предположение о том, что Ефремов мог не покупать наркотики. Он мог находиться в какой-то творческой тусовке, где употребляли эти вещества и просто предложили ему. Жорин подчеркивает, что эти люди подлежат уголовной ответственности, а кульминацией дела станет, назовет ли Ефремов имена причастных. «И тут может быть интересный вариант развития, так как эти люди, которые угостили, скорее всего, тоже известные на всю страну личности», - сказал юрист.

По его словам, если в отношении Ефремова возбудят административное дело за употребление наркотиков, то его поставят на учет в наркодиспансер. «Но, возможно, что по статье 6.9 его привлекать не будут, тогда и на учет он вставать не будет», - сказал правозащитник.

Известно, что накануне следователи допрашивали Ефремова на протяжении пяти часов, в том числе по делу о наркотиках. Известно, что правоохранители пришли за Ефремовым почти сразу после того, как он зарегистрировался в Telegram - журналисты, у которых был номер артиста в контактах, увидели сообщение о его появления в мессенджере, как происходит со всеми новыми пользователями.

Сначала высказывалось предположение, что к Ефремову приехали по поводу нарушения домашнего ареста, так как ему запрещено пользоваться Интернетом. Однако выяснилось, что факт использования гаджетов и регистрации в мессенджере доказать практически невозможно, ведь устройством могут пользоваться проживающие в той же квартире члены семьи.

Выяснилось, что следователей интересовали обстоятельства употребления запрещенных веществ. После допроса Ефремова доставили домой.

На этом фоне эпатажный актер Никита Джигурда поделился своей версией появления наркотиков в организме Ефремова. По его мнению, запрещенные вещества его коллеге по цеху могли подсыпать в алкоголь. Такую версию косвенно подтверждает то, что записи со всех камер наблюдения в баре были стерты. «Меня самого траванули в 2014-м году на одном из центральных каналов ТВ. Это произошло после того, как я опубликовал цикл стихов »Оды тирану«», - заявил он.

При этом Джигурда выразил поддержку Ефремову. «Я продолжаю уважать Мишу Ефремова, несмотря на травлю в СМИ. ... Кто бы и что бы ни говорил, я останусь общественным адвокатом великолепного артиста, которого, увы, постигла трагедия!» - заявил он.