Как ведут себя знаки Зодиака в бешенстве

Овен

Овны не любят конфликты. Они могут быть просто резкими (там, где дело того требует), могут быть строгими, важными, жесткими, но всячески постараются не доводить до открытого конфликта, потому что знают себя в гневе. Если вы не сталкивались с Овном в гневе, вам повезло. Избегайте этого состояния Овна.

Телец

Тельцы так устроены, что сами не знают, как поведут себя в ситуации бешенства. Из-за того, что представители этого знака Зодиака крайне терпеливы, их гнев может проявляться двумя способами: громко и тихо. Самое страшное состояние для Тельца, когда он замолкает. Поэтому опасаться надо этого в особой степени, если вам дороги ваши отношения с Тельцом.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака последовательны и органичны в своих проявлениях. Крайняя степень доброты может сочетаться с гневом. В гневе Близнецы активны. Это могут быть аргументированные претензии в резкой форме, а может быть хлопок дверью, за которой Близнецы скроются навсегда.

Рак

Вы можете мило беседовать в компании Рака, но затронув честь или достоинство представителя этого знака, либо же выведя его на крайние эмоции, вы удивитесь перевоплощению. Любая милая беседа может окончится выяснением отношений, где Рак не постесняется упрекнуть вас в чем-либо.

Лев

На то он и Лев, чтобы «рычать» и громко заявлять о своих правах! Лучший способ избежать огня — уйти в сторону. Но если сложилось так, что гнев Льва вас настиг, это будет, к сожалению, незабываемо. Крайне эмоциональны, крайне обидчивы и отчаянны.

Дева

Представители этого знака Зодиака, помимо всего прочего, обладают провокаторскими способностями. Поэтому их «бешенство» может вполне обернуться провокацией.

Весы

Насколько миролюбивы, настолько и напористы и эмоциональны именно в гневе. Надо заметить, что счастье Весы афишировать не любят, а вот гнев разольется повсюду. Возможны истерики, в зависимости от ситуации и накаленности обстановки.

Скорпион

Пожалуй, один из самых «твердых» знаков. Скандал — значит скандал! Готовы отстаивать свои интересы и позиции до конца, неважно какими методами. В гневе у Скорпиона настолько меняется взгляд, что и слов не нужно.

Стрелец

Отчаянные Стрельцы, дойдя до точки кипения, способны даже на физическое воздействие. Конечно, далеко не все, но тем не менее. Стрельцу крайне трудно справляться со своим гневом, поэтому обычно они предпочитают молчать и оставаться в стороне, но если того требует их внутренние состояние, дадут себе волю.

Козерог

Утонченная натура Козерога не выдерживает накала страстей. Это не проявление слабости, это степень восприимчивости. В гневе позволяют себе применять все «запрещенные приемы». Но плюс в том, что «быстро отходят», забывая об исчерпанном конфликте.

Водолей

Самое точное слово, передающее состояние разгневанного Водолея, — отчаяние. Но это не значит, что свирепствовать будет агрессия. Водолей способен замкнуться, никого не подпуская близко к себе. Но эта пауза может длиться довольно долго.

Рыбы