Пять признаков того, что ваш кот тайно злится на вас

1. Его хвост дергается без остановки

Один из первых тонких признаков того, что ваш кот злится на вас, это когда вы видите, что его хвост быстро раскачивается из стороны в сторону. Всякий раз, когда вы видите, что хвост дергается, прекратите то, что вы делаете, это расстраивает его. Дайте ему немного пространства и отступите на некоторое время, пока он не успокоится.

2. Он наблюдает за вами издалека

Если ваш кот активно избегает вас, хотя обычно он игрив и активен, это может быть признаком того, что он злится, боится или тревожится. Коты будут держаться подальше, когда их смущает, скажем, внезапные громкие звуки, резкие движения, незнакомый запах. Какое же решение? Пусть у него будет свободное место, он вернется, когда будет готов.

3. Он не обращает внимание на свои любимые игрушки

Игрушки на самом деле могут быть главным источником раздражения для кошки. Им надоедают одни и те же игрушки, поэтому очень важно своевременно их обновлять.

4. Он прячется под диван и отказывается выходить

«Игра в прятки» — один из верных знаков того, что ваша кошка недовольна или боится вас или ситуации. Сопротивляйтесь желанию попытаться достать его из укрытия — это защитный рефлекс, и если вы заставите его общаться до того, как он будет готов, он может стать агрессивным.

5. Его уши выглядят так, будто он готовится к взлету