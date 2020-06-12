Найди кота! С этой задачей не справляются даже самые опытные

Ни для кого не секрет, насколько мурчащие любимцы обожают прятаться и как хороши они в обнаружении секретных уголков. Поэтому для юзеров найти пушистика на кадре тоже оказалось делом не из лёгких. Они нигде не могли заметить укрывшееся животное и даже заподозрили, что Кейт их разыгрывает и никакого кота на снимке нет.