Найди кота! С этой задачей не справляются даже самые опытные

Редактор на радио Кейт Хиндс из Нью-Йорка, США, поделилась в «Твиттере» снимком, который быстро стал вирусным, набрав более 221 тыс. лайков. На фото предстал большой стеллаж с книгами, где женщина искала своего озорного питомца, что далось ей непросто. Поэтому она предложила пользователям присоединиться к поиску кота.
Ни для кого не секрет, насколько мурчащие любимцы обожают прятаться и как хороши они в обнаружении секретных уголков. Поэтому для юзеров найти пушистика на кадре тоже оказалось делом не из лёгких. Они нигде не могли заметить укрывшееся животное и даже заподозрили, что Кейт их разыгрывает и никакого кота на снимке нет.
В итоге юзеры почти совсем отчаялись, и тогда хозяйка сама выдала местоположение пушистика. Тот сладко дремал за телевизором, оставив на виду только мягкую лапку. И это не единственный раз, когда усатый устроил проверку на зоркость и смекалку. Судя по постам Кейт, изобретательный питомец постоянно держит свою владелицу в тонусе.