Обнаженная Бледанс поздравила фанатов с праздником

Актриса Эвелина Бледанс поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем России. Сделала она это довольно эпатажно, прикрепив к посту фото, на котором запечатлена обнаженной на берегу моря. Формы артистки целомудренно прикрыты морскими звездами, а на снимок наложены фильтры, стилизующие его под картину.

«С праздником, мои прекрасные! Хороших выходных. Я в роли ракушечки», — написала Бледанс.