Пт, 12.06.2020
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Обнаженная Бледанс поздравила фанатов с праздником

Эвелина Бледанс

ФОТО: Evgenya Novozhenina / Sputnik

Актриса снялась на берегу моря, прикрыв формы морскими звездами, пишет Пятый канал.

Актриса Эвелина Бледанс поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем России. Сделала она это довольно эпатажно, прикрепив к посту фото, на котором запечатлена обнаженной на берегу моря. Формы артистки целомудренно прикрыты морскими звездами, а на снимок наложены фильтры, стилизующие его под картину.

«С праздником, мои прекрасные! Хороших выходных. Я в роли ракушечки»— написала Бледанс.

Мнения поклонников разделились. Одни упрекали ее в излишней откровенности и сравнивали с Анастасией Волочковой, которая, по их мнению, тоже злоупотребляет обнаженкой, другие вступились за актрису и советовали ей не слушать завистников.

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