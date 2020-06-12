Пт, 12.06.2020
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ВИДЕО ⟩ Какой пример! Керсти Кальюлайд отправилась собирать мусор на озеро Харку

Добровольцы, в пятницу очищавшие в таллинском районе Хааберсти озеро Харку и его побережье, собрали более полтонны мусора. Приняла участие в полезном деле и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В уборке приняли участие 50-60 добровольцев, которые в течение трех часов очистили от мусора озеро Харку и прилегающие к нему участки. Всего было собрано более полутонны мусора. Керсти Кальюлайд принимала активное участие в уборке, показав жителям Эстонии хороший пример.

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