ВИДЕО ⟩ Какой пример! Керсти Кальюлайд отправилась собирать мусор на озеро Харку

В уборке приняли участие 50-60 добровольцев, которые в течение трех часов очистили от мусора озеро Харку и прилегающие к нему участки. Всего было собрано более полутонны мусора. Керсти Кальюлайд принимала активное участие в уборке, показав жителям Эстонии хороший пример.