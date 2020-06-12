Закрытый гроб, все в масках: в Москве простились с сатириком Анатолием Трушкиным

Организаторы позаботились о всех необходимых мерах безопасности: гроб с телом Трушкина был закрыт, все, то захотел проводить писателя в последний путь, прошли обязательные по нынешним временам процедуры: изменение температуры, обработка рук антисептиком, все люди находятся в защитных масках.

Напомним, литератор, сатирик и сценарист Анатолий Трушкин, заболевший коронавирусом, скончался 10 июня. Ему было 78 лет. В беседе с журналистами артистка Клара Новикова рассказывала, что новость о смерти писателя шокировала его близких и коллег. Ведь совсем недавно он разговаривал вполне бодро и оптимистично, готовился к выписке. В больнице его постоянно навещали жена и внуки.