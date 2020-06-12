18 000 евро в год: в какой школе будет учиться Платон Шепелев

Стало известно, где будет грызть гранит науки 7-летний Платон. Дмитрий тщательно выбирал учебное заведение.
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев самостоятельно воспитывает сына. В своем Инстаграме телеведущий иногда рассказывает о том, каким растет мальчик. Так, фолловеры звезды знают, что Платон любит слушать рок, а на Новый год попросил у папы электрогитару.
Последние месяцы мальчик провел в самоизоляции в связи с пандемией. Дмитрий недавно рассказал, что каждый вечер гуляет с детьми во дворе, благо там они больше ни с кем не встречаются. Телеведущий уже вспомнил множество детских игр, веселясь с Платоном и дочерью своей возлюбленной Екатерины Тулуповой.
Как сообщает «Комсомольская правда», телеведущий уже выбрал учебное заведение для сына. Он подошел к поиску школы тщательно: читал отзывы и знакомился с учителями. В результате Дмитрий остановил свой выбор на частной школе в центре Москвы.
Стоимость обучения за год составляет 1 миллион 400 000 рублей (примерно 18 000 евро). В прошлом году Платон учился в нулевом классе, а в первый пойдет уже этой осенью, если школы откроют для посещения.