18 000 евро в год: в какой школе будет учиться Платон Шепелев

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев самостоятельно воспитывает сына. В своем Инстаграме телеведущий иногда рассказывает о том, каким растет мальчик. Так, фолловеры звезды знают, что Платон любит слушать рок, а на Новый год попросил у папы электрогитару.

Последние месяцы мальчик провел в самоизоляции в связи с пандемией. Дмитрий недавно рассказал, что каждый вечер гуляет с детьми во дворе, благо там они больше ни с кем не встречаются. Телеведущий уже вспомнил множество детских игр, веселясь с Платоном и дочерью своей возлюбленной Екатерины Тулуповой.

Кстати, девочка и сын Шепелева ходили в один детский сад. По словам Дмитрия, они прекрасно общаются и дружат.

Как сообщает «Комсомольская правда», телеведущий уже выбрал учебное заведение для сына. Он подошел к поиску школы тщательно: читал отзывы и знакомился с учителями. В результате Дмитрий остановил свой выбор на частной школе в центре Москвы.