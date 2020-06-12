«Девочка-огонь!» Караулова поделилась снимком в купальнике около домашнего бассейна

Надо отметить, что у Юлианны Карауловой восхитительная фигура. Этот факт отметили в комментариях и ее фанаты. «Какая талия! Девочка-огонь!» «Юлианна, вы само очарование. Очень красивая девушка. Я от вас балдею», «По-моему это единственный человек, который после карантина готов к лету».