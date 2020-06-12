«11 лет счастлив с тобой, моя любовь!» Баста с женой отметили стальную свадьбу

Отметим, что Пинская в момент свадьбы с рэпером была в положении. В том же году она родила от музыканта дочь Марию. Еще через три с небольшим года на свет появилась их вторая общая дочь Василиса. В беседах с журналистами рэпер не раз подчеркивал, что семья — это самое главное, что у него есть в жизни. Он без ума от своих девочек.