Пт, 12.06.2020
Эстонская Рапунцель завораживает своими волосами и не только! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1

Верить или нет? Кети Топурия назвала настоящую фамилию Лободы

Светлана Лобода

ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Певица Светлана Лобода всегда обходила стороной тему своей фамилии, давая лишь пространные намеки. Кети же взяла и раскрыла все карты.

Во время карантина Кети Топурия стала активнее пользоваться Instagram и общаться со своими поклонниками. На днях певица опробовала новый фильтр, который выпустила Светлана Лобода, и вдруг выдала неожиданный факт о коллеге.

«Наша подружка Светлана Лободадзе, это ее настоящая фамилия, кто не знает, выпустила новый фильтр, посмотрите», — сказала Кети.

Светлана Лобода всегда обходит тему своей фамилии стороной и еще ни в одном интервью прямо не ответила на вопрос, является ли Лобода псевдонимом.

Топурия же беззастенчиво сдала подругу не моргнув глазом! Теперь поклонники гадают, была ли сенсация шуткой или у Светланы действительно есть грузинские корни.

НАВЕРХ