Верить или нет? Кети Топурия назвала настоящую фамилию Лободы

Во время карантина Кети Топурия стала активнее пользоваться Instagram и общаться со своими поклонниками. На днях певица опробовала новый фильтр, который выпустила Светлана Лобода, и вдруг выдала неожиданный факт о коллеге.

«Наша подружка Светлана Лободадзе, это ее настоящая фамилия, кто не знает, выпустила новый фильтр, посмотрите», — сказала Кети.

Светлана Лобода всегда обходит тему своей фамилии стороной и еще ни в одном интервью прямо не ответила на вопрос, является ли Лобода псевдонимом.