Британская певица хотела похвастаться откровенным селфи после тренировки, но попалась на фотошопе

Самоизоляция для 29-летней исполнительницы хита Let You Love Me — дополнительная возможность поработать над собой. После очередной тренировки она решила порадовать поклонников своими результатами и опубликовала в Instagram горячие снимки из зала. На одном из них Рита лежала на коврике, высунув язык и демонстрируя изящную грудь в белом топе.