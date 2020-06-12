Британская певица хотела похвастаться откровенным селфи после тренировки, но попалась на фотошопе

Самоизоляция для 29-летней исполнительницы хита Let You Love Me — дополнительная возможность поработать над собой. После очередной тренировки она решила порадовать поклонников своими результатами и опубликовала в Instagram горячие снимки из зала. На одном из них Рита лежала на коврике, высунув язык и демонстрируя изящную грудь в белом топе.
Но внимание фанатов привлекло второе фото, где девушка стояла в пикантной позе: на коленях, выставив бюст в камеру. Однако пользователи разглядывали не её соблазнительные изгибы, а изогнутое окно на заднем плане, пишет Life со ссылкой на The Sun. Вероятно, певица хотела довести фигуру до совершенства, не владея навыками фотошопа.
Такая грубая ретушь вызвала у подписчиков смех. Поэтому Рита поспешила исправить досадную оплошность. Она удалила горе-селфи и выложила тот же снимок в более естественном варианте. И тогда юзеры поддержали любимицу, отметив, что певица и так прекрасна и не нуждается в ретуши.
Ха-ха, она действительно откорректировала фотошоп и перезалила снимок,
— написал один из пользователей Instagram.
Хорошо, что ты исправила изогнутое окно на заднем плане,
— написа второй комментатор.
Фото смотри ЗДЕСЬ!