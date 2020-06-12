Пт, 12.06.2020
Эстонская Рапунцель завораживает своими волосами и не только! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Ученые запечатлели 64 тысячи плывущих в океане черепах: невероятное видео

Черепаха в океане. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Биологи сняли на видео миграцию 64 тысяч австралийских зеленых черепах. Рептилии плывут к одному из островов Большого Барьерного рифа для откладывания яиц. Соответствующий ролик появился на Facebook-странице Great Barrier Reef Foundation, пишет Сегодня.

Исследователи, которые изучают крупнейшую в мире территорию гнездования австралийской зеленой черепахи, сняли потрясающие кадры с помощью дрона для проекта по восстановлению острова Рейн. Ученые также работают над установкой заборов, чтобы предотвратить гибель черепах.

Австралийская зеленая черепаха (Chelonia mydas) – вид морских черепах, живущих в прибрежных водах возле северного и северо-восточного побережья Австралии и у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Они занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения.

НАВЕРХ