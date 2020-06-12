Ученые запечатлели 64 тысячи плывущих в океане черепах: невероятное видео

Исследователи, которые изучают крупнейшую в мире территорию гнездования австралийской зеленой черепахи, сняли потрясающие кадры с помощью дрона для проекта по восстановлению острова Рейн. Ученые также работают над установкой заборов, чтобы предотвратить гибель черепах.