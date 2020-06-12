На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете

Виктория Тарасова неудачно сходила в магазин. Одна из посетительниц напала на актрису, из-за того, что она была без перчаток. По мнению звезды «Глухаря», из-за пандемии коронавируса люди стали более агрессивными, пишет StarHit.
48-летняя Виктория Тарасова перед выходом из дома всегда надевает защитную маску. Однако перчатки актриса предпочитает не носить. «Я не люблю резину. Я ношу с собой антисептик, которым регулярно обрабатываю руки. Считаю, что этого вполне достаточно», — заявила звезда «Глухаря».
Накануне знаменитость отправилась в супермаркет. Но очередной поход в магазин закончился неприятностью. Одна из недовольных посетительниц была возмущена тем, что актриса плохо соблюдает меры предосторожности. «Передо мной стояла женщина, которой уже пробивали товары. Я заметила, что в некотором отдалении от ее покупок лежат губки для мытья посуды. Я их взяла и переложила поближе. Реакция последовала незамедлительно. Спустя секунду эти губки полетели мне в лицо», — поделилась Виктория.
Тарасова не скрывает, что была удивлена реакцией покупательницы. По словам актрисы, незнакомка стала кричать и даже набросилась на нее.
«Она стала меня бить по рукам и говорить: «Ничего не трогайте! Что вы делаете? Это все мое!» — добавила артистка.
Виктория попыталась успокоить разгневанную посетительницу, но женщина не спешила утихомириться. «Разбушевавшуюся тетеньку было не остановить. Вы бы видели лицо кассира в тот момент! Все же думают, когда меня видят, что перед ними стоит Зимина из «Глухаря». Она преступников одной левой укладывает, а уж с обычной женщиной разберется в два счета! Но я, естественно, в драку не полезла, силой отвечать не стала. Она, кстати, эти губки не купила. Швырнула их обратно на ленту. Я взяла их себе!» — отметила Тарасова.
Актриса считает, что из-за пандемии люди стали очень грубыми и злыми. Как подчеркнула знаменитость, в любой неспокойной ситуации все же необходимо сохранять самообладание. «Я женщине сказала: «А то, что вы меня хватаете своими руками, это нормально?» Тем более губки были в упаковке. Неужели она думает, что их никто не трогал, когда они лежали на полке. Это же психушка!» — подытожила звезда «Глухаря».