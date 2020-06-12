На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете

48-летняя Виктория Тарасова перед выходом из дома всегда надевает защитную маску. Однако перчатки актриса предпочитает не носить. «Я не люблю резину. Я ношу с собой антисептик, которым регулярно обрабатываю руки. Считаю, что этого вполне достаточно», — заявила звезда «Глухаря».

Накануне знаменитость отправилась в супермаркет. Но очередной поход в магазин закончился неприятностью. Одна из недовольных посетительниц была возмущена тем, что актриса плохо соблюдает меры предосторожности. «Передо мной стояла женщина, которой уже пробивали товары. Я заметила, что в некотором отдалении от ее покупок лежат губки для мытья посуды. Я их взяла и переложила поближе. Реакция последовала незамедлительно. Спустя секунду эти губки полетели мне в лицо», — поделилась Виктория.

Тарасова не скрывает, что была удивлена реакцией покупательницы. По словам актрисы, незнакомка стала кричать и даже набросилась на нее.

«Она стала меня бить по рукам и говорить: «Ничего не трогайте! Что вы делаете? Это все мое!» — добавила артистка.

Виктория попыталась успокоить разгневанную посетительницу, но женщина не спешила утихомириться. «Разбушевавшуюся тетеньку было не остановить. Вы бы видели лицо кассира в тот момент! Все же думают, когда меня видят, что перед ними стоит Зимина из «Глухаря». Она преступников одной левой укладывает, а уж с обычной женщиной разберется в два счета! Но я, естественно, в драку не полезла, силой отвечать не стала. Она, кстати, эти губки не купила. Швырнула их обратно на ленту. Я взяла их себе!» — отметила Тарасова.