Огромная популярность ресторана стала причиной судебных разбирательств: собственники отправлены в тюрьму

Ресторан организовал рекламную онлайн-кампанию, в рамках которой можно было приобрести купоны на еду разной стоимости, заплатив при этом предоплату, сообщает Elu24 со ссылкой на iltalehti.fi.

По купону номиналом 880 бат (25 евро) можно было заказать рыбы и морепродуктов на 10 человек. Это довольно большие объему еды. Цена была намного дешевле, чем в других ресторанах.

Всего было продано 20 тысяч купонов и заплачено в общей сложности 50 миллионов бат (почти полтора миллиона евро).

Сначала всё было хорошо, заказы выполнялись, но потом невыполненные вовремя заказы стали копиться и всё пошло под откос. Обладатели купонов жаловались как руководителям ресторана, так и СМИ, что у популярного рыбного ресторана очередь растянулась на несколько месяцев.

Собственники ресторана сказали, что очередь образовалась из-за слишком медленной доставки рыбы. В конечном итоге ресторан пришлось закрыть, поскольку заведение было больше не в состоянии выполнять заказы по купонам. После этого сотни людей, лишившиеся своих денег, обратились в полицию.

Дело дошло до суда Бангкока и собственники получили наказание за обман более 700 человек.

В общей сложности мужчины приговорены к 1446 годам тюремного заключения, но поскольку мужчины признали свою вину, им назначили тюремное заключение сроком на 723 года.

Но по законам Таиланда за такой обман положено не более 20 лет тюремного заключения, поэтому маловероятно, что собственники ресторана проведут в тюрьме сотни лет.

Еще суд постановил, что владельцы должны выплатить компенсацию людям, оставшимся без рыбных блюд.