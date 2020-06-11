«Это пагубно и нетолерантно»: Анна Винтур признала, что журнал Vogue недостаточно поддерживал темнокожих

После протестов, прокатившихся по США и Европе после убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, многие знаменитости посчитали нужным также обозначить свое отрицательное отношение к расизму и желание поддержать темнокожих.
А многие от слов перешли к делу — например, супруг Серены Уильямс Алексис Оганян покинул совет директоров Reddit (он являлся и сооснователем этой популярной интернет-платформы), чтобы на его место взяли темнокожего сотрудника, пишет Spletnik.
Ну а теперь слово взяла и главред американского Vogue Анна Винтур. Нет, покидать свой пост она пока не собирается, но Винтур признала, что делала недостаточно для продвижения темнокожих сотрудников издания и дизайнеров. Свою позицию она выразила в письме, которое разослала всем коллегам.
Я хочу прямо сказать, что я знаю, что Vogue сделал недостаточно для того, чтобы предоставить возможности темнокожим редакторам, фотографам, дизайнерам и другим творцам.
Мы также допустили ряд ошибок, публикуя снимки или истории, которые были нетолерантными и могли иметь пагубное влияние. Я несу полную ответственность за эти ошибки,
— написала Винтур в своем обращении.
Одна из самых влиятельных женщин в современной модной индустрии также постаралась выразить свою солидарность с теми, кто страдает от расизма.
Я хочу начать с того, что я понимаю ваши чувства и сопереживаю тому, что чувствуют многие из вас: печаль, обиду и злость.
Я хочу сказать это особенно темнокожим членам нашей команды: я могу только представить, какими были эти дни. Но я также знаю, что боль, насилие и несправедливость, которые мы наблюдаем и обсуждаем, существуют давно. Признать это и делать что-то с этим тоже стоило уже давно,
— продолжила свое письмо Винтур.