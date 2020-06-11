«Это пагубно и нетолерантно»: Анна Винтур признала, что журнал Vogue недостаточно поддерживал темнокожих

Я хочу прямо сказать, что я знаю, что Vogue сделал недостаточно для того, чтобы предоставить возможности темнокожим редакторам, фотографам, дизайнерам и другим творцам.

Мы также допустили ряд ошибок, публикуя снимки или истории, которые были нетолерантными и могли иметь пагубное влияние. Я несу полную ответственность за эти ошибки,