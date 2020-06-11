Египет и Израиль сообщили, когда откроются для иностранных туристов

Граждане Израиля, возвращающиеся из-за границы в период до 1 июля, будут обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Авиакомпании, выполняющие перевозки в Израиль, обязаны предупреждать пассажиров, что до 1 июля к регистрации на рейс допускаются лишь обладатели израильских паспортов. Об этом сообщает израильское издание Globes .

В Египте объявили, что ждут прибытия иностранных туристов с 1 июля. На первом этапе для иностранцев будут доступны курорты на Красном море и популярные места на побережье Средиземного моря к западу от Александрии. Будут открыты и основные туристические достопримечательности — пирамиды Гизы и Карнакский храмовый комплекс в Луксоре. При этом в закрытые помещения, например, к гробнице Тутанхамона, туристов будут пускать малыми группами до 10 человек.