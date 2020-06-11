Михаил Ефремов нарушил условия домашнего ареста

Во всяком случае, его телефонный номер неожиданно появился в списках контактов мессенджера Telegram у друзей и знакомых. Получить официальное объяснение произошедшему невозможно: супруга Ефремова хранит молчание, а адвокаты приняли принципиальное решение не общаться со СМИ, передает издание «Подъем».

Напомним, девятого июня Таганский суд Москвы удовлетворил требования правоохранителей и отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. Он не имеет права покидать жилище и общаться с кем бы то ни было, в том числе с помощью телефона и интернета. Исключение сделано только для звонков врачам и следователям.