Максим Галкин: «Жена не просила помощи у государства»

После объявления карантина пара вместе с детьми закрылась в своем замке в деревне Грязь. Доходы звездной семьи, конечно, упали в ходе пандемии. Но не настолько, чтобы пойти на крайние меры и попросить у государства помощи в виде пособий. А ведь именно такой слух прошел недавно в Интернет-пабликах.

Галкин решил развеять мифы и лично обратился к журналистам на странице в социальной сети. «Алла не подавала никаких заявлений на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией. У нее нет никакой турфирмы, которую ей приписали. Алла сидит дома. Как вы догадываетесь, мы немножко подкопили и можем посидеть в период эпидемии без работы. Более того, помогаем тем, у кого такой возможности нет. Пожалуйста, не придумывайте! Нам не нужна материальная помощь от государства», — отметил Галкин.

Галкин отметил, что даже, несмотря на отсутствие выступлений, он даже рад, что может насладиться временем, проведенным с семьей. В блоге юмориста часто мелькают видео, в которых Гарри и Лизы играют, поют песни, устраивают спектакли.

Впрочем, не все звезды могут последовать примеру юмориста и Примадонны в столь непростое время. Иосиф Пригожин, к примеру, не отрицал, что подал в Федеральную налоговую службу документы на получение выплат. Продюсер считает: его коллеги, поступившие так же, сделали правильно, ведь ранее заплаченные налоги позволяют обратиться и потребовать свои деньги обратно.

«У меня есть моральное право на это. Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам», — отмечал Пригожин.